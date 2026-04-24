İslahiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'yi yakaladı. Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

