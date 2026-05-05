İslahiye'de öğrenci servisleri denetlendi

İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servisleri denetlendi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Karabulut'un da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının teknik donanımı, temizlik durumu, sürücü belgeleri ile rehber personel uygulamaları incelendi. Ekipler, eksiklik tespit edilen hususlarda gerekli uyarı ve yönlendirmeler yaptı. Karabulut, denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.

