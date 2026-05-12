İslahiye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Ş.Ç. idaresindeki 10 AJN 265 plakalı otomobil ile E.M.Y'nin kullandığı 27 AYZ 890 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Güllühöyük yolu üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

