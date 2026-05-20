Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'de tarım işçilerinin 2026 yılı yevmiyeleri belirlendi

        İslahiye'de tarım işçilerinin 2026 yılı yevmiyeleri belirlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin 2026 yılında uygulanacak günlük ücretleri tavsiye niteliğinde belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de tarım işçilerinin 2026 yılı yevmiyeleri belirlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin 2026 yılında uygulanacak günlük ücretleri tavsiye niteliğinde belirlendi.

        İslahiye Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Fiyat Tespit Komisyonu, Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında toplandı.

        Toplantıda alınan tavsiye kararına göre, 2026 yılı tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 1050 lira olarak belirlendi. Çavuşbaşı ücretinin de 1050 lira olması kararlaştırıldı.

        Komisyon kararında, çadır bekçiliği ücretinin 850 lira, işçi günlük ücretinin ise 1050 lira olarak uygulanması önerildi.

        Buna göre işveren tarafından karşılanmak üzere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile içme suyu giderleri de ayrıca düzenlendi.

        Kararda ayrıca, tarım işçilerinin 16 yaşından küçük olamayacağı, çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hasta kişilerin çalıştırılmayacağı belirtildi. Çalışma saatlerinin sabah 05.00 ile akşam 17.00 arasında olacağı, gün içinde 2 saat istirahat verileceği kaydedildi.

        Komisyon kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK Başkan Memik, 2025-2026 sezonunu değerlendirdi:
        Gaziantep FK Başkan Memik, 2025-2026 sezonunu değerlendirdi:
        GTB'den iki ayrı fotoğraf yarışması
        GTB'den iki ayrı fotoğraf yarışması
        Şehitkamil'den köy okulunda renkli şenlik
        Şehitkamil'den köy okulunda renkli şenlik
        Gaziantepli baklavacılarda Kurban Bayramı öncesinde tatlı telaşı başladı
        Gaziantepli baklavacılarda Kurban Bayramı öncesinde tatlı telaşı başladı
        Elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti
        Elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti
        İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası ihaleye çıkıyor
        İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası ihaleye çıkıyor