İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda M.Ş. (35), R.K. (33), V.Ç. (33), Ü.E. (32), M.C. (38) ve O.K'nin (34) üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

