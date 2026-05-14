İslahiye'de yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir öğretmen tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, koruma altına alındı. Öğretmen Hakan Yıldırım, aracıyla okula giderken yol kenarında yaralı halde bir ebabil kuşu buldu. Yıldırım, ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İslahiye Personel Şefliği'ne teslim etti. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.