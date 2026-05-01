İslahiye'de yaralı ve bitkin bulunan leylek koruma altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaralı ve bitkin bulunan leylek koruma altına alındı. Karapolat Mahallesi'nde piknik yapan Osman Uluç, bir leyleği yaralı ve bitkin halde buldu. Durumun İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirilmesi üzerine ekipler, leyleği Uluç'un evinden aldı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlatılan leyleğin iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.