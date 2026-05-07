        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'deki göletlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

        İslahiye'deki göletlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:15 Güncelleme:
        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 milyon 81 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Bayraktepe Göleti ile 3 milyon 840 bin metreküp kapasiteli Güneş Göleti'nin tamamen dolduğunu belirtti.

        Göletlerin toplamda yaklaşık 11 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, son yağışların göletlere önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

        Erdoğan, geçen yıl yüzde 1 seviyelerine kadar düşen doluluk oranının bu yıl yüzde 100'e ulaştığını ifade ederek, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle endişe duyan çiftçiler için bu sezon su riskinin olmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

