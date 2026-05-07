İslahiye'deki göletlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.





İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 milyon 81 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Bayraktepe Göleti ile 3 milyon 840 bin metreküp kapasiteli Güneş Göleti'nin tamamen dolduğunu belirtti.



Göletlerin toplamda yaklaşık 11 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, son yağışların göletlere önemli katkı sunduğunu dile getirdi.



Erdoğan, geçen yıl yüzde 1 seviyelerine kadar düşen doluluk oranının bu yıl yüzde 100'e ulaştığını ifade ederek, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle endişe duyan çiftçiler için bu sezon su riskinin olmadığını kaydetti.

