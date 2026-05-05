Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları hakkında iddianame hazırlandı

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin 5 zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin Gülistan T, İbrahim T, Hasan Y, Halil Y. ve Necati D. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Yedigöz köyünde ikamet eden Mehmet Erdoğan'ın 5 Şubat 2009'da evinden ayrıldıktan 5 gün sonra Ballıpınar mevki olarak bilinen yerleşim yerlerine uzak ormanlık alanda cesedinin bulunduğu, maktulün komşusu Gülistan T'ye yeşil kart konusunda yardımcı olduğu belirtildi.



Gülistan T'nin bir süre görüştüğü ancak daha sonra görüşmek istemediği Erdoğan'ın durumu kabul etmemesi üzerine kadının durumu ailesine bildirdiği ifade edilen iddianamede, Gülistan T'nin ailesinin Erdoğan'ı öldürmeyi planladığı dile getirildi.



Mehmet Erdoğan'ın muhtarlık seçimleri hakkında konuşma bahanesiyle çağrıldığı Gülistan T. ile eşi İbrahim T'nin evinde öldürüldüğü belirtilen iddianamede, cesedin hemen ortadan kaldırılmadığı, olayın nasıl gizleneceğinin değerlendirildiği ifade edildi.



İddianamede şunlar kaydedildi:



"Olay yerinde traktör arka teker izlerinin tespit edildiği ve yapılan teknik incelemede iz derinliği ile dingil mesafesinin sanık Hasan Y'ye ait traktörle uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Yine Hasan Y'nin kullandığı telefonun hattının 9 Şubat 2009'da cesedin bulunduğu bölge civarından baz verdiğinin teknik analizle ortaya konulduğu ve Hasan Y'nin 'Şubat ayında köyden hiç çıkmadım' şeklindeki savunmasının bu verilerle örtüşmediği belirlenmiştir. Traktörün arka kısmında bulunan taşıma tahtasının şüpheli Hasan Y. tarafından yakılarak imha edildiği, böylelikle olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. Maktul Mehmet Erdoğan'ın cesedinin söz konusu bölgede bulunması üzerine olayın ortaya çıktığı, Halil Y'nin maktulü İbrahim T'nin evine götürerek icra başlangıcını sağladığı, Gülistan T'nin ise maktulden kurtulma yönündeki beyan ve yönlendirmeleriyle süreci başlatan ve diğer şüphelileri harekete geçiren kişi olduğu, Necati D'nin ise olayı gizlemek için cesedin atılacağı yeri belirlediği, tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde tüm sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde önceden yaptıkları plan dahilinde maktul Mehmet Erdoğan'ı öldürmek suretiyle iştirak halinde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."



Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen 5 sanığın yargılanmasına 12 Haziran 2026'de Kilis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2009 yılında Mehmet Erdoğan öldürdükleri iddiasıyla 2023 yılında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İbrahim T. ile Halil Y. tutuklanmış ve daha sonra aynı yıl içerisinde delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmıştı.



