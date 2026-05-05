        Gaziantep Haberleri Milli para tekvandocu Osman Ertürk'ün gözü Avrupa şampiyonluğunda

        Milli para tekvandocu Osman Ertürk'ün gözü Avrupa şampiyonluğunda

        BEYZA KAYNARPUNAR - Milli para tekvandocu Osman Ertürk, 11-14 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi, doğuştan fiziksel engelli 22 yaşındaki Osman Ertürk, 13 yaşında tekvandoyla tanıştı.

        Azmi ve antrenörlerinin desteğiyle kısa sürede kendini geliştiren Osman Ertürk, katıldığı birçok yarışmada çeşitli dereceler elde etti.

        Milli sporcu, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

        Gaziantep'te antrenmanlarını sürdüren Osman Ertürk'ün hedefinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya bulunuyor.




        - İkinci kez İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor

        Osman Ertürk, AA muhabirine, elde ettiği başarılara yenilerini eklemek istediğini söyledi.

        Antrenmanlarını disiplinli şekilde sürdürdüğünü anlatan Ertürk, "Avrupa Şampiyonası'na yaklaşık 1 aydır hazırlanıyorum. İki haftadır da milli takım kampındayım. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Haftada 6 gün çalışıyorum ve bazı günler çift antrenman yapıyorum. Yarışmaya iki hafta kaldı ve tempo daha da arttı. Hem kendi adıma hem de milli takım adına çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum." dedi.

        Daha önce yaşadığı Avrupa şampiyonluğu sevincini tekrar yaşamak istediğini dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

        "Avrupa şampiyonu olduğumda çok mutlu oldum. Madalya kürsüsüne çıktığımda ve adım şampiyon olarak anons edildiğinde kendimle gurur duydum. İstiklal Marşı'mızı gururla söyledim. Bunun tekrar nasip olmasını istiyorum. Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı gururla söylemeyi ve bayrağımızı göndere çektirmeyi istiyorum."

        Antrenör Nurullah Celep de sporcusunun elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.

        Osman Ertürk'ün bu yıl da altın madalya kazanacağına inandığını belirten Celep, "Biz ona inanıyor ve güveniyoruz. Turnuvada iyi bir başarı elde edeceğine inanıyoruz. Yaptığı çalışmalar ve hırsı bunu açıkça gösteriyor. Amacımız, Osman'ın Avrupa Şampiyonası'na eksiksiz hazırlanması." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

