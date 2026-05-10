Milli tekvandocu anne, bebeğiyle müsabakalara hazırlanıyor

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te yaşayan milli tekvandocu Melike Dural, Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde dünyaya gelen ve antrenmanlarda kendisine eşlik eden bebeğiyle müsabakalara hazırlanıyor.



Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında tekvandoyla tanışan 27 yaşındaki Melike Dural, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden 2023'te mezun oldu.



Aynı yıl tekvando antrenörü Mansur Dural ile dünya evine giren Dural, eşinin spor kulübünde antrenörlük yapmaya başladı.



Tekvando kariyerinde Türkiye birincilikleri, ikincilikleri ve üçüncülükleri elde eden Dural, 7-13 Şubat 2022'de Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, büyük bayanlar kategorisinde ikinci olarak milli forma giymenin gururunu yaşadı.



Dural, 2024'te hamile olması dolayısıyla tekvandoya ara vererek yaklaşık 1,5 sene spordan uzak kaldı.



Anne olduktan sonra da spordan kopmayan Dural, henüz 40 günlük olan bebeği Metehan ile beraber antrenmanlarına yeniden başlayarak hem annelik yapıyor hem antrenörlüğe devam ederek sporcu yetiştiriyor hem de başarılı bir sporcu olma hedefiyle mücadele ediyor.



Eşi ve aynı zamanda antrenörü olan Mansur Dural'ın desteğiyle çalışan anne Dural, 2027'de düzenlenecek Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için bebeğiyle beraber antrenmanlarını sürdürüyor.









- "Bebekle beraber spora devam etmek hem zor hem kolay"



Milli tekvandocu Melike Dural, AA muhabirine, spor kariyerine devam ederken anneliğin kendisine ayrı bir motivasyon sağladığını anlattı.



Tekvandoya tutkuyla bağlı olduğunu, dile getiren Dural, şöyle konuştu:



"Tekrar spora devam etmek ve yarışmalara hazırlanıyor olmak benim için büyük mutluluk. Bebekle beraber spora devam etmek hem zor hem kolay. Metehan henüz 40 günlükken dayanamadım salona geldim. Çünkü salonu, öğrencilerimi ve antrenman yapmayı çok özlemiştim. Hem annelik görevini sürdürüp hem antrenmanlara devam etmek zordu. Şu an annelik ve antrenmanlar iyi gidiyor. Bebeğim biraz büyüdüğü için antrenmanlarıma daha iyi yoğunlaşabiliyorum. Eşim benim en büyük destekçim. Sporuma devam etmem konusunda da ısrarcı oldu. Bebek olduktan sonra da desteklemeye devam etti. Ben antrenmanımı yaparken onunla ilgileniyor."



Dural, annelik sorumluluğunu spor kariyeriyle birlikte yürütmenin zor olduğunu belirterek, hem bebeğine hem de spor hayatına aynı özeni göstermeye çalıştığı ifade etti.



Bebeğini yanından ayırmadan çalışmalarını sürdürdüğü dile getiren Dural, "Bebeğimle beraber günümüzün çoğu salonda geçiyor. Onun için de güzel oluyor, sporun içinde büyüyor. İleride spor yapsın istiyorum, bu yüzden onu sıkmadan spor hayatının içinde tutmaya çalışıyoruz. Beslenmesini ve tüm bakımlarını da salonda yapıyorum. Bu yüzden de annelik görevim daha ağır basıyor. Bazen antrenmanlara ara vermek zorunda kalıyorum. Hatta bazen Metehan kucağımdayken devam etmek zorunda kalıyorum. Ama bunlara rağmen antrenmanlardan bir türlü kopamıyorum. Bebeğim de artık salonda olmaya alıştı, zor da olsa iyi ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.









- "1,5 senelik arayı sıkı bir tempoyla kapatmaya çalışıyorum"



Dural, anneliğin kendisine yeni bir sorumluluk yüklediğini ancak bunun spor hedeflerinden vazgeçmesine engel olmadığını kaydetti.



Antrenmanlarda disiplinli şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Dural, "Hedefim 2027'de yapılacak olan Türkiye Poomsea Şampiyonası'nda derece elde etmek. Tekvandoya uzun süre ara verdiğim için şampiyon olmayı ve birincilik kürsüsünde olmayı çok istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. Verdiğim 1,5 senelik arayı sıkı bir tempoyla kapatmaya çalışıyorum. Bunun için de eşim, aynı zamanda antrenörüm bana yoğun bir program ayarladı.” diye konuştu.



Antrenör Mansur Dural da aile olarak bu süreçte birbirlerine destek olduklarını anlatarak, "Eşim de benim gibi tekvando bağımlısı bir insan. 1,5 sene ara verdiği dönemlerde sürekli özlüyordu. Hamileyken tekvando videoları veya fotoğrafları gördüğü zaman heyecanlanıyordu ve o günleri sürekli yad ediyorduk. Eşimle salonun kapısından girdikten sonra karı koca ilişkisini dışarıda bırakıp, bir öğrencime nasıl davranıyorsam ona da öyle davranıyorum. Eşimin sorumlulukları bana göre daha fazla. Bir yandan evin, bir yanda bebeğin bir yandan da kendi sorumlulukları olduğu için yoğun bir hayatı var. Bebekle çalışmak çok zor. Buna rağmen müthiş bir iradeyle çalışıyor. Harika bir anne ve harika bir sporcu." değerlendirmesinde bulundu.

