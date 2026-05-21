        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Nizip Belediye Başkanı Doğan, Kırgızistan'da temaslarda bulundu

        Nizip Belediye Başkanı Doğan, Kırgızistan'da temaslarda bulundu

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilçenin uluslararası alandaki iş birliklerini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        ​Nizip Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Doğan, Bişkek'teki resmi temasları çerçevesinde; Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan Enerji Bakan Yardımcısı Nazgül Üsenova ile Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sultan Ahmatov'u ziyaret etti.

        Başkan Doğan, temasları kapsamında ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ile de bir araya gelerek, yerel yönetimler düzeyinde gerçekleştirilebilecek kalkınma ve iş birliği projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

        ​Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Doğan, Nizip'in üretim gücü, sanayi altyapısı ve tarımsal potansiyeliyle bölgesinde önemli bir merkez olduğunu belirtti.

        ​İlçeyi uluslararası iş birliklerine daha açık hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

        ​"Nizip, sahip olduğu ekonomik dinamizm ve kültürel mirasla kabuğunu kıran bir ilçe konumundadır. Kırgızistan’da gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmelerde, ilçemizin yatırım olanaklarını ve iş birliği potansiyelini aktarma fırsatı bulduk. Gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse TİKA gibi gurur kaynağımız olan kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar, bağlarımızı daha da kuvvetlendirecektir. Kırgızistan ile geliştireceğimiz ortak projelerin hem ekonomik hem de kültürel ilişkilere ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Uluslararası arenada Nizip'in adını daha güçlü duyurmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

