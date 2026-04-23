Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip ilçesinde Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.

        Nizip ilkokulunda devam eden program, şiirlerin okunması, öğrenci korosu, yarışmalar, halk oyunları, ödül töreniyle devam etti.

        Programa, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Araban

        Araban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.

        Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Konuşmanın ardından program, şiirlerin okunması, halk oyunları ve resim sergisi ziyaretinin ardından son buldu.

        Programa, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

