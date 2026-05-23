Nizip zeytinyağı uluslararası yarışmada altın madalya aldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üretilen zeytinyağı, Olive İstanbul Ioc & Iooc Kalite Yarışması'nda altın madalya kazandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üretilen zeytinyağı, Olive İstanbul Ioc & Iooc Kalite Yarışması'nda altın madalya kazandı.
Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Nizip zeytinyağının uluslararası arenada başarısını bir kez daha taçlandırdığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olive İstanbul Ioc & Iooc Kalite Yarışması'nda, 24 ülkeden 334 ürünün değerlendirildiği organizasyonda Nizip zeytinyağı altın madalyanın sahibi oldu. İlimiz ve ilçemize büyük gurur yaşatan yarışmada 2025 yılında 4 ürünümüz, 2026 yılında ise 10 ürünümüz farklı kategorilerde ödül almaya hak kazandı. Zeytinin anavatanı olan bölgemiz ülkemizin tarımsal değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.