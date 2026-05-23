Nizip zeytinyağı uluslararası yarışmada altın madalya aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üretilen zeytinyağı, Olive İstanbul Ioc & Iooc Kalite Yarışması'nda altın madalya kazandı.



Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Nizip zeytinyağının uluslararası arenada başarısını bir kez daha taçlandırdığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Olive İstanbul Ioc & Iooc Kalite Yarışması'nda, 24 ülkeden 334 ürünün değerlendirildiği organizasyonda Nizip zeytinyağı altın madalyanın sahibi oldu. İlimiz ve ilçemize büyük gurur yaşatan yarışmada 2025 yılında 4 ürünümüz, 2026 yılında ise 10 ürünümüz farklı kategorilerde ödül almaya hak kazandı. Zeytinin anavatanı olan bölgemiz ülkemizin tarımsal değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor."



