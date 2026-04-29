Nizip'te "İbn-i Sina 2. Sağlıklı Yaşam Festivali" Düzenlendi

–Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen "2. İbn-i Sina Sağlıklı Yaşam Festivali", renkli görüntülere sahne oldu.



​Nizip Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken, vatandaşlar kurulan stantlarda bilgilendirildi. Programda protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



​Programın açılışında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, devletin halk sağlığını koruma noktasındaki kararlılığına değinerek, "Sağlık sadece hastanelerde değil, bu tür sosyal farkındalık etkinlikleriyle toplumun her kesimine yayılmalıdır." dedi.



​Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Koruyucu ve önleyici tedbirler, tedavi edici hizmetlerden çok daha hayatidir. Nizip'te bu enerjiyi ve bilinç düzeyini görmek bizleri mutlu ediyor. Sağlıklı bir toplum, güçlü bir gelecek demektir." ifadelerini kullandı.



​Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ise ilçedeki kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasının önemine işaret ederek, "İbn-i Sina'nın mirasına uygun şekilde, bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



​Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da belediye olarak sağlıklı yaşam projelerine her zaman destek vereceklerini belirterek, "Sağlık sadece bedenen değil, ruhen ve kalben bir arada olmaktır. Bugün burada sadece bir festival yapmıyoruz; dayanışmayı ve sevgiyle yarınlara yürüme azmimizi paylaşıyoruz. Bizim kalbimiz de emeğimiz de Nizip ve hemşehrilerimiz içindir." diye konuştu.



​Konuşmaların ardından, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla protokol üyeleri tarafından öğrencilere bisiklet hediye edildi. Ardından, festival kapsamında hazırlanan resim sergisini ziyaret eden heyet, eserleri inceleyerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



​Programa, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu’nun yanı sıra oda başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





