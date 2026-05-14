Nizip'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Muhammed C. hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi'ndeki İskele mevkisine arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Muhammed C. (14), serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.
Çocuğun akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen su altı arama kurtarma polisleri ve dalgıçlar, Muhammed C'nin cansız bedenine ulaştı.
Muhammed C'nin cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
