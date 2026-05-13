Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Nurdağı Belediyesi'nin "6 Şubat Deprem Anıtı Yarışması" sonuçlandı

        Nurdağı Belediyesi'nin "6 Şubat Deprem Anıtı Yarışması" sonuçlandı

        Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi tarafından düzenlenen "6 Şubat Deprem Anıtı ve Meydan Düzenleme Proje Yarışması" sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 13:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı Belediyesi'nin "6 Şubat Deprem Anıtı Yarışması" sonuçlandı

        Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi tarafından düzenlenen "6 Şubat Deprem Anıtı ve Meydan Düzenleme Proje Yarışması" sonuçlandı.


        Yarışma, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla düzenlendi.


        Yarışmada birinciliği, mimarlar Serkan Sipahi, Merve Sipahi ve Çağatay Çomaklı'nın hazırladığı grup projesi kazandı.


        Projede, deprem anıtı ile meydan düzenlemesi birlikte ele alınarak, yas, umut, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma duygularını mekansal bir hafızaya dönüştüren bütüncül bir tasarım ortaya konuldu.

        Toplam 15 projenin değerlendirildiği yarışmada dereceye girenlere ödülü verildi.

        Birincilik ödülünü kazanan ekibe 100 bin lira para ödülü, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından belediye binasında düzenlenen törenle takdim edildi.

        İkincilik ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Nacar, üçüncülük ödülü ise Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özer tarafından verildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın yalnızca bir tasarım süreci olmadığını, aynı zamanda yaşanan büyük felaketin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

        Yıldırır, "Deprem anıtı, depremde kaybettiğimiz canlarımızın hatırasını yaşatacak, toplumumuzun dayanışma ruhunu ve yeniden ayağa kalkma kararlılığını simgeleyecek." dedi.

        Yarışma kapsamında hazırlanan projelerin, kentlerin yaşadığı acıyı sanat ve tasarım yoluyla görünür kılmayı, ortak belleği canlı tutmayı ve deprem gerçeğine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        Nizip Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan rehine tatbikatı
        Nizip Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan rehine tatbikatı
        Gaziantep'te baraj seviyesi yükselince fıstık bahçesi su altında kaldı
        Gaziantep'te baraj seviyesi yükselince fıstık bahçesi su altında kaldı
        Yedi Başak'tan Filistin'e geniş kapsamlı kurban organizasyonu Gazze'ye kons...
        Yedi Başak'tan Filistin'e geniş kapsamlı kurban organizasyonu Gazze'ye kons...
        GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Gaziantep'te konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Gaziantep'te konuştu:
        Şehitkamil'de 19 Mayıs coşkusu gökyüzüne taşındı Uçurtmalar dülük semaların...
        Şehitkamil'de 19 Mayıs coşkusu gökyüzüne taşındı Uçurtmalar dülük semaların...