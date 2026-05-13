Nurdağı Belediyesi'nin "6 Şubat Deprem Anıtı Yarışması" sonuçlandı

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi tarafından düzenlenen "6 Şubat Deprem Anıtı ve Meydan Düzenleme Proje Yarışması" sonuçlandı.





Yarışma, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla düzenlendi.





Yarışmada birinciliği, mimarlar Serkan Sipahi, Merve Sipahi ve Çağatay Çomaklı'nın hazırladığı grup projesi kazandı.





Projede, deprem anıtı ile meydan düzenlemesi birlikte ele alınarak, yas, umut, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma duygularını mekansal bir hafızaya dönüştüren bütüncül bir tasarım ortaya konuldu.



Toplam 15 projenin değerlendirildiği yarışmada dereceye girenlere ödülü verildi.



Birincilik ödülünü kazanan ekibe 100 bin lira para ödülü, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır tarafından belediye binasında düzenlenen törenle takdim edildi.



İkincilik ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Nacar, üçüncülük ödülü ise Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özer tarafından verildi.



Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın yalnızca bir tasarım süreci olmadığını, aynı zamanda yaşanan büyük felaketin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir çalışma olduğunu belirtti.



Yıldırır, "Deprem anıtı, depremde kaybettiğimiz canlarımızın hatırasını yaşatacak, toplumumuzun dayanışma ruhunu ve yeniden ayağa kalkma kararlılığını simgeleyecek." dedi.



Yarışma kapsamında hazırlanan projelerin, kentlerin yaşadığı acıyı sanat ve tasarım yoluyla görünür kılmayı, ortak belleği canlı tutmayı ve deprem gerçeğine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

