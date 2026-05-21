Nurdağı'nda yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan ve kayalıklara çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. M.A. idaresindeki 27 ARY 682 plakalı yakıt tankeri, Osmaniye-Nurdağı kara yolunun Yukarıolucak mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

