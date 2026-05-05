        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Gaziantep'te 127 elektrik direği yıkıldı

        Gaziantep'te önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanağın ardından 127 elektrik direğinin yıkıldığı, 67 direk arası iletkenin hasar gördüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün kent genelinde şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Yaşanan afet sonrasında ilimizde elektrik dağıtım şirketine ait 127 yüksek ve alçak gerilim direği yıkılmış ve 67 direk arası iletkenin hasar aldığı tespit edilmiştir. Enerji arzının sağlanabilmesi amacıyla diğer illerden alınan ekip ve jeneratör destekleri sonrasında alternatif şebeke unsurları kullanılarak enerji temini çalışmaları yapılmıştır. Akabinde onarım süreci başlamış ve kalıcı elektrik için 233 personel tarafından çalışmalar sürdürülmüştür."

        Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirilen açıklamada, iletim hatlarının daha yoğun hasar gördüğü Burak, Gazikent, Belkız, Yeditepe, Bedir, Kızılhisar, Kıbrıs, Dumlupınar ve Güzelvadi mahallelerinde ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca, "Söz konusu mahallelerde yaşanan lokal sorunların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte olup, bugün akşam saatlerine kadar enerji arzının tamamen sağlanması hedeflenmektedir. İlgili şirket tarafından çalışmalar yürütülmekte, valiliğimiz süreci yakından takip etmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

