Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Şehitkamil Belediyesi'nden sınava hazırlanan öğrencilere kitap ve deneme desteği

        Şehitkamil Belediyesi'nden sınava hazırlanan öğrencilere kitap ve deneme desteği

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sınava hazırlanan öğrencilere kitap ve deneme setleri dağıtıldı.

        Giriş: 28.04.2026 - 15:31
        Şehitkamil Belediyesi'nden sınava hazırlanan öğrencilere kitap ve deneme desteği

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sınava hazırlanan öğrencilere kitap ve deneme setleri dağıtıldı.

        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan protokol doğrultusunda belediye, ilçe genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik kitap desteği sağladı.

        Proje kapsamında, 42 bin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) kazanım değerlendirme soru kitapçığı ile 9 ayrı kitaptan oluşan TYT-AYT seti olmak üzere 75 bin 600 kitap, ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine ulaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitime verdikleri desteklerin devam edeceğini belirtti.

        Öğrencilere sınavlarında başarılar dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Biz bu süreci masa başında planlayıp kenara çekilen bir anlayışla değil, sahada gençlerimizin gözünün içine bakarak, onların heyecanını ve kaygısını hissederek yürütüyoruz. Üniversiteye hazırlık süreci kolay değil, yoğun emek, disiplin ve sabır gerektiriyor. Bu süreçte gençlerimizin yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Deneme sınavlarımızla onların seviyelerini görmelerini, eksiklerini fark etmelerini ve sınav stresini daha iyi yönetmelerini amaçlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

