Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Hamdullah Başkurt yönetimindeki 33 BCF 371 plakalı tır ile sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 38 ES 588 otomobil, 47 ADT 464 plakalı tır ve 59 AEL 795 plakalı tır Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan tır sürücüsü Başkurt, ambulans hastaneye kaldırıldı.



Otoyolda kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

