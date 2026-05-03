Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çöçeli mevkisinde meydana gelen kazada, kamyonet, tır, otobüs ve otomobil olmak üzere 13 araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası sıkışan kamyonet şoförünü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.