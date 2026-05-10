Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla ortak mücadele amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti

        Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla ortak mücadele amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti

        Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla ortak mücadele amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti

        Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti.


        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin katkılarıyla 27-30 Nisan'da Gaziantep'te "Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı" düzenlendi.

        Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ile gözlemci üye olarak Macaristan ve Türkmenistan'ın katıldığı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayın ardından "Gaziantep Deklarasyonu" kabul edildi.

        Deklarasyonla, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.


        - Sınır aşan suç

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, AA muhabirine, bu tür çalışmaların uluslararası işbirliklerine katkı sağladığını söyledi.

        Kültür varlığı kaçakçılığının sınır aşan suçlardan olduğuna dikkati çeken Boz, ülkeler arası işbirliğinin önemine işaret etti.

        Boz, Türk devletleriyle ortak hareket etmenin süreci güçlendireceğini belirterek, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin bu alanda birçok ülkeyle işbirliği yürüttüğünü anlatan Boz, Avrupa ve Balkan ülkeleriyle de ortak çalışmalar yapıldığını vurguladı.

        - Gaziantep Deklarasyonu

        Program kapsamında kabul edilen deklarasyonda kültür mirasının korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.

        Deklarasyonda kültür varlıklarına yönelik yasa dışı faaliyetlerin yalnızca suç değil aynı zamanda ortak hafızaya yönelik tehdit olduğu ifade edildi.

        Ülkeler arasında eş güdüm, bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmalarının artırılması gerektiğinin altı çizilen deklarasyonda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için çağrı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Benzer Haberler

        Jandarmadan şehit annelerine anneler gününde anlamlı ziyaret
        Jandarmadan şehit annelerine anneler gününde anlamlı ziyaret
        Gaziantep Üniversitesi'nde ulaşımın yeni adı: GAZİBİS
        Gaziantep Üniversitesi'nde ulaşımın yeni adı: GAZİBİS
        Yılmaz'dan Anneler Günü mesajı
        Yılmaz'dan Anneler Günü mesajı
        Araban'da yıllar sonra akan dereler en çok çocukları sevindirdi
        Araban'da yıllar sonra akan dereler en çok çocukları sevindirdi
        GSO Kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nun vefatının 18. Yılı
        GSO Kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nun vefatının 18. Yılı
        Prof. Dr. Koca: "Manuel Terapi" ile ameliyatsız tedaviyi anlattı
        Prof. Dr. Koca: "Manuel Terapi" ile ameliyatsız tedaviyi anlattı