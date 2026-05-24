Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Gaziantep'te başladı

2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı, Gaziantep'te başladı.



Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Power App ve HT Spor'un katkılarıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi içinde yer alan Gazi Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı için start verildi.



Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, profesyonel drift pilotları modifiyeli araçlarıyla yüksek performanslı sürüş gösterileri sundu.



Yarışmaya, 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere toplam 16 profesyonel pilot katıldı.



Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in spor şehri olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini ifade etti.



Katılımcılara teşekkür eden Şahin, "Burada büyük bir mühendislik var. Bu, herhangi bir spor dalı değil. İradeyle mühendisliğin, yazılımla yüksek teknolojinin buluştuğu bir alan. Direksiyon başına geçmek, cesaret, irade ve öz güven ister. Birlikte başaracağız." diye konuştu.

