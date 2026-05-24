Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 18-28 önde tamamlarken devreye ise 45-37 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği 63-55 önde bitiren konuk ekip, karşılaşmadan 79-65 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle seride durumu 3-0 yapan Balıkesir ekibi, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

