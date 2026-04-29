        Gaziantep Haberleri Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, Gaziantep'te başladı

        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, Gaziantep'te başladı

        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:13
        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, Gaziantep'te başladı

        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde start aldı.

        Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyon 5 gün sürecek.

        Kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde, 1060 rakımlı alanda ilk kez düzenlenen yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü sporcuları, gerçekleştirdikleri uçuşlarla ilçe sakinlerine heyecan dolu anlar yaşattı.

        Nurdağı Kaymakamı Erciyas, açılış töreninde yaptığı konuşmada organizasyonun tanıtıma katkı sağlayacağını vurgulayarak, "80 yarışmacımız bizim turizm ve kültür elçimiz. Memleketlerine döndüklerinde hem ilimizin hem ilçemizin tanıtımına katkı sunacaklar." dedi.


        Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, iki yıl içinde alana yeni bir tesis kazandırılacağını ifade etti.

        Etkinliğe, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur ve 80 sporcu katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

