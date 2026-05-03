Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Türkiye'de her yıl çoğunluğu sikke 1 milyondan fazla eserin yurt dışına kaçırılması engelleniyor

        Türkiye'de her yıl çoğunluğu sikke 1 milyondan fazla eserin yurt dışına kaçırılması engelleniyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu sikke olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de her yıl çoğunluğu sikke 1 milyondan fazla eserin yurt dışına kaçırılması engelleniyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu sikke olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi.

        "Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı: Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadele Programı" kapsamında Gaziantep'e gelen Boz, AA muhabirine, Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede önemli işlere imza attıklarını belirtti.

        Kültür varlığı kaçakçılığını yurt içi ve yurt dışı kaçakçılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarıyla engellemek için programlar yürüttüklerini dile getiren Boz, "Yurt dışından eser iadesi bu çalışmaların içerisinde en sembolik ve de uluslararası kamuoyuna verilen en güçlü mesajı aslında temsil ediyor." dedi.

        Boz, 2002'den bu yana 13 bin 453 eserin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını hatırlattı.

        Kurumlar arası işbirliğinin sahadaki başarıyı artırdığını ifade eden Boz, şöyle konuştu:

        "Bu işbirliği sayesinde yurt içinde de çok fazla eser yakalanıyor. Her sene ağırlığı sikkelerden oluşmak üzere 1 milyonun üzerinde eser yakalandığını söyleyebiliriz. Bunlar Türkiye'de yakalanmasa yurt dışına kaçırılacak ve belki iadesini sağlayabileceğiz belki sağlayamayacağız. O yüzden bu eserlerin de vurgulanması, bu çalışmaların da vurgulanması çok önemli."

        - Kaçakçılıkta eğitim çalışmalarının önemi

        Boz, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla kaçakçılığın önlenmesinde önemli bir yol izlediklerini ifade etti.

        Kaçakçılığın önlenebilmesi için toplumsal bilincin de oluşturulması gerektiğini vurgulayan Boz, şunları kaydetti:

        "Bizim insanımıza kültür varlıklarının önemini benimsetmemiz gerekir. Bunu da yapabilmek için 7'den 77'ye gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarıyla bu konuda var olmaya devam ediyoruz. Yıllar önce çok basit bir suç sayılan ve belki de dünya genelinde çok fazla önemsenmeyen, bir kere köken ülkeden çıktıktan sonra pazar ülkeye gittiğinde adeta aklanmış sayılan eserlerin artık bu şekilde muamele görmediğini ve müzelerin, büyük kurumların, enstitülerin, yabancı kurumların da bilhassa o eserin nereden geldiğini sorduğunu görüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        15 yaşında töre kurbanı oldu! 50 metrelik viyadükten atıldı!
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Küba'dan Trump'a yanıt
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı

        Benzer Haberler

        Cam korkusu onu girişimci yaptı
        Cam korkusu onu girişimci yaptı
        Prof. Dr. Erol Murat Yıldız SANKO Sanat Galerisi'nde sergi açtı
        Prof. Dr. Erol Murat Yıldız SANKO Sanat Galerisi'nde sergi açtı
        Gaziantep Büyükşehir'den bahar temizliği seferberliği
        Gaziantep Büyükşehir'den bahar temizliği seferberliği
        Türkiye'de doğan ilk zürafanın ismi 'Çınar' oldu
        Türkiye'de doğan ilk zürafanın ismi 'Çınar' oldu
        GSO Başkanı Adnan Ünverdi nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        GSO Başkanı Adnan Ünverdi nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
        Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi