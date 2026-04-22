        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Türkiye'nin makarna ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

        Türkiye'nin makarna ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin ocak-mart döneminde yaptığı makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 228 milyon 475 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Türkiye'nin makarna ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin ocak-mart döneminde yaptığı makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 228 milyon 475 bin dolara ulaştı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 378 bin 741 ton makarna ihracatından 228 milyon 475 bin dolar gelir elde edildi.

        Türk ihracatçılar, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değerde yüzde 7, miktarda ise yüzde 11,5 artırdı.

        En fazla makarna ihracatı 36 milyon 315 bin dolarla Somali'ye yapılırken Irak 22 milyon 686 bin dolarla ikinci, Gana ise 21 milyon 514 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        - Dünya makarna ticaretinin yüzde 25'i Türkiye'de

        TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörün yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığını ve yıllık 2 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin dünya makarna ticaretinde tonaj bazında yüzde 25 paya sahip olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "Dünyanın farklı bölgelerindeki talep ve kalite standartlarına yanıt verebilecek üretim esnekliğine sahip sektörümüz, ihracat hacmini korurken birim değerini de artırabilecek olgunluktadır. Bugün geldiğimiz noktada, küresel makarna ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren ABD, Japonya ve Almanya gibi önde gelen pazarlara en fazla makarna tedarik eden ilk 5 ülke arasında yer almamız, üretim kalitemizin en somut göstergesidir."

        Ahmet Tiryakioğlu, Uzak Doğu pazarlarında karşılaşılan vergi dezavantajlarının giderilmesi ve Avrupa Birliği'ndeki kota limitlerinin sektörün potansiyeline uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

