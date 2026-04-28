        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Würzburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden tarihi Yesemek'e ziyaret

        Würzburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden tarihi Yesemek'e ziyaret

        Almanya'dan gelen akademisyen ve öğrenciler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Hitit Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 10:22
        Würzburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden tarihi Yesemek'e ziyaret

        Almanya'dan gelen akademisyen ve öğrenciler, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Yesemek Hitit Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Würzburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Andreas Schachner ve Daniel Schwemer gözetiminde Yesemek Hitit Heykel Atölyesi'ni gezdi.

        Ziyaret kapsamında heyete, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Yesemek Kazı Sorumlusu Atilla Engin eşlik etti.

        Engin, ziyaretçilere Yesemek’te yürütülen kazı ve araştırmalar ile elde edilen son bulgular hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?

        Benzer Haberler

        Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 81 şüpheliden 70...
        Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 81 şüpheliden 70...
        Gaziantep'te otomobil dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı
        Gaziantep'te otomobil dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı
        Gaziantep'te çiçek açan pavlonyalar parkları renklendirdi
        Gaziantep'te çiçek açan pavlonyalar parkları renklendirdi
        Gaziantep'te dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı