Yesemek Açık Hava Müzesi'nde "2. Resim Festivali" sergisi açıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen "2. Resim Festivali" kapsamında hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İslahiye Kaymakamlığı tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde, öğrencilerin hazırladığı 500 eser sergilendi.
Hitit döneminden günümüze uzanan ve dünyanın en büyük taş heykel atölyelerinden biri olarak kabul edilen Yesemek'te, yaklaşık 500 heykelin gölgesinde sergilenen çalışmalar, tarih, kültür ve sanatı bir araya getirdi.
Kaymakam Soylu, gençlerin sanata olan ilgisini desteklemeye ve bölgenin kadim mirasını sanatın evrensel diliyle geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.
