Yesemek Açık Hava Müzesi'ni 4 ayda yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, yılın ilk 4 ayında 3 bin 970 ziyaretçiyi ağırladı.



İlçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan müzede, Hitit dönemine ait sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, kabartmalar ve çeşitli mimari parçalar yer alıyor.



Tarihi taş ocağı ve heykel üretim merkezi özelliği taşıyan alan, kültür turizmi açısından bölgenin önemli destinasyonları arasında bulunuyor.



Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında müzeyi 145 yabancı turistin de aralarında bulunduğu toplam 3 bin 970 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



Çomak, Yesemek’in tarihi ve kültürel mirasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirtti.

