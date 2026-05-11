Bulancak'ta sanat festivali düzenlendi
Giresun'un Bulancak ilçesinde 1. Giresun Uluslararası Sanat Festivali organize edildi.
Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanların sanat sayesinde aynı duygu etrafında birleştiğini söyledi.
Bu birlikteliğin, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin en güzel simgesi olduğunu ifade eden Tuncer, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkan Vekili Reşat Nuri Özdemir ise festivalin ilçenin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.
16 ülkeden 45 sanatçının katıldığı festivalde halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu, mehteran ekibi konser verdi. Katılım sağlayan sanatçıların eserlerinin yer aldığı resim sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
