Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Bulancak'ta sanat festivali düzenlendi

        Bulancak'ta sanat festivali düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde 1. Giresun Uluslararası Sanat Festivali organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulancak'ta sanat festivali düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde 1. Giresun Uluslararası Sanat Festivali organize edildi.

        Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programında, dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanların sanat sayesinde aynı duygu etrafında birleştiğini söyledi.

        Bu birlikteliğin, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin en güzel simgesi olduğunu ifade eden Tuncer, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkan Vekili Reşat Nuri Özdemir ise festivalin ilçenin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

        16 ülkeden 45 sanatçının katıldığı festivalde halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu, mehteran ekibi konser verdi. Katılım sağlayan sanatçıların eserlerinin yer aldığı resim sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'da mayıs ayında kar mücadelesi
        Giresun'da mayıs ayında kar mücadelesi
        Giresun'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Giresun'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Sağlık çalışanları Anneler Günü etkinliğinde bir araya geldi
        Sağlık çalışanları Anneler Günü etkinliğinde bir araya geldi
        Giresun'da kaya parçası çarpan evdeki 1 kişi yaralandı
        Giresun'da kaya parçası çarpan evdeki 1 kişi yaralandı
        Espiye'de Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'ndaki sosyal tesis hizmete açıldı
        Espiye'de Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'ndaki sosyal tesis hizmete açıldı