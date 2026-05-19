        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Büyükşehirden Giresun'a dönüp arıcılığa başlayan çift 36 yıldır bal üretiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        İstanbul'da kamyon şoförlüğü yapan 72 yaşındaki Şükrü Yılmaz, eşi 68 yaşındaki Nimet Yılmaz'ın isteğiyle mesleği bırakma kararı aldı.

        Kamyonunu satarak 1990'da memleketleri Giresun'a yerleşen çift, merkeze bağlı Gaziler Mahallesi'nin Gaziler Tepesi mevkisinden arazi satın aldı.

        Arazilerinde arıcılık yapmaya başlayan çift, bal üretimi için 22 yıl süreyle Kars'a gidiş geliş yaparak geçimlerini sağladı.

        Arıcılıkta 36 yılı geride bırakan Yılmaz çifti, mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

        Nimet Yılmaz, AA muhabirine, İran ve Irak'a nakliyecilik yapan eşine "kamyonu sat, ne işe başlarsan seninle varım" teklifinde bulunduğunu söyledi.

        Eşinin, "Benimle arıcılık yapar mısın?" sorusuna olumlu yanıt verdiğini belirten Yılmaz, uzun yıllar süren arıcılığa bu şekilde başladıklarını dile getirdi.

        Yılmaz, 20 kovanla başladıkları işlerinde zaman içerisinde bu sayıyı 500'e kadar çıkardıklarını ifade etti.

        - "Bu işe başladığında asla vazgeçemezsin"

        Arıcılığa başladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Allah'a çok şükür arıcılığa başladığıma çok mutluyum. Arı ile uğraşınca insanda stres kalmıyor. Biz sabah namazı kılar, Kars'ta arının başına gelip seyrederdik. Arının içerisinde kongre gibi bir homurtu başlardı. Kimi suya kimi tuza kimi polene, çiçeğe giderlerdi. Hayatta 'Ben yaşayacağım' diyorsan arıları seyredeceksin. Bu işe başladığında asla vazgeçemezsin."

        Arıların insanlara hayata dair mesajlar verdiğini aktaran Yılmaz, "Arının ömrü 30 ila 40 gün. Bundan bizim ders almamız lazım. Çalış, çalış kazandığını harcayabilecek misin? Bak arı 30 gün çalışıyor, bitti. İnsanoğlu da bunun gibi değil midir? Arılardan her şeyi öğrendik. Azı, çoğu, sabretmesini, şükretmesini de öğrendik." diye konuştu.

        - "Arıcılık hiçbir zaman insanı aç bırakmaz"

        Şükrü Yılmaz da arıcılık öncesinde kamyon şoförüyken hayatının yollarda geçtiğini belirtti.

        Kazandıkları her şeyi arıcılığa borçlu olduklarını dile getiren Yılmaz, "Evimizi yaptık, çocuklarımızı okuttuk. Arıcılık güç isteyen bir iş. Arıcılık hiçbir zaman insanı aç bırakmaz. Ben arıcılıktan halen vazgeçemiyorum. Ölene kadar da vazgeçmem mümkün değil. Elim, ayağım çalıştığı sürece ben bu işe devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

