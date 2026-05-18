        Giresun Haberleri Demirci Emrullah usta asırlık örs üzerinde çeliğe şekil veriyor

        Demirci Emrullah usta asırlık örs üzerinde çeliğe şekil veriyor

        ATAKAN ÇITLAK- Giresun'un Keşap ilçesinde yaşayan demirci Emrullah Altun, ustasından miras kalan asırlık örs üzerinde dövdüğü çeliğe şekil veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Armutdüzü köyünde yaşayan 68 yaşındaki Altun, ustasından öğrendiği mesleğini kendi inşa ettiği dükkanında 44 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

        Mesleğinin yöredeki son temsilcilerinden Altun, balta, tırpan, orak ve yörede ot biçmek için kullanılan kirintiyi ustasının mirası olan bir asırlık örs üzerinde imal ediyor.

        Mesleğini hiç ara vermeden köyünde sürdürdüğünü belirten Altun, AA muhabirine, ürettiği aletleri köyünün yanı sıra çevre illerde satarak geçimini sağladığını söyledi.

        Altun, evinin yanında 34 yıl önce dükkanı inşa ettiğini ve hala çalıştırdığını belirterek, "Askerden geldikten sonra köyümüzde demircilik yapan ustamın yanında çıraklık yapmaya başladım. Birkaç yıl yanında çalıştım. 1992'de evimin olduğu yere ahşap ve taş bir yapı inşa ettim. O tarihten itibaren kendi işyerinde mesleğimi sürdürüyorum." diye konuştu.

        İş yerinde kullanıldığı örsün ustasından miras kaldığını dile getiren Altun, "Bu örs usta mirası. Benden sonra bu mesleği yürütecek kimse yok. Benden sonra bu örs boşta kalacak. İnsanın içinde öğrenme hevesi olmadıktan sonra öğretemezsiniz. Kendin isteyeceksin, kendin yapacaksın. Örs ve çekiç burada ama isteklisi yok." dedi.

        - "Çalışırken yorgunluk hissetmiyorum"

        Altun, mesleğini çok sevdiğini ifade ederek, "Şükür Allah'ıma mesleğimi devam ettiriyorum. Sevdiğim ve çok hoşuma giden bir meslek. Çalışırken yorgunluk hissetmiyorum ama başka bir işe gitsem yoruluyorum. Ancak bunda yorgunluk hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Ürünlerini köyünün yanı sıra ilçe merkezi ve çevre illere pazarladığını aktaran Altun, "Kirinti, orak, tırpan, kazma gibi bir çok tarım aleti üretiyorum. Bunları başta köye, Keşap ilçesi olmak üzere Giresun, çevre iller ve Sakarya'ya satıyorum. Ayrıca telefonla veya iş yerime gelen kişilerden siparişler alıyorum." dedi.

        Emrullah Altun, havaların ısınmasıyla birlikte bahçe işlerinin başladığını, bu dönemde işlerinin de yoğunlaştığını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

