Espiye'de "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması yapıldı.
Giriş: 27.04.2026 - 16:22
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen etkinlik, müftülük binasında gerçekleştirildi.
Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri