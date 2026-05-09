Espiye'de Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'ndaki sosyal tesis hizmete açıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'ndaki sosyal tesis hizmete başladı.



AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, tesisin açılış töreninde, tabiat parkının şelaleleri ve değirmenleriyle çok güzel değerler içerdiğini söyledi.



Doğal güzelliklerin tanıtımının yapılması gerektiğini ifade eden Elmas, tabiat parkının bölge turizmi için önemli bir yer olduğunu kaydetti.



Elmas, sosyal tesisin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bölgeye hayırlı olmasını diledi.



Espiye Belediyesince faaliyete alınan sosyal tesisin açılış törenine Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Haydar Tekin de katıldı.



