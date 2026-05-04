Espiye'den kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde bilim fuarı düzenlendi.



Espiye 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde organize edilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüven ve becerilerini artırdığını söyledi.



Konuşmaların ardından iki gün açık kalacak fuarın açılışı yapıldı.



- Yaylalarda karla mücadele sürüyor



Espiye Kaymakamlığınca yayla ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.



Ekipler, üreticilerin yaylalara yolculuğunun başlamasına kısa süre kala kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.









