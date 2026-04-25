Eynesil'de "Modern Dünyada Müslümanca Yaşamak" konferansı düzenlendi

Giresun'un Eynesil ilçesinde, "Modern Dünyada Müslümanca Yaşamak" konulu konferans gerçekleştirildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programda sunum yaptı. ​Mirasımız Kudüs Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ilçe temsilciliklerince düzenlenen programda, TÜGVA İlçe Başkanı Abdülkerim Pir de konuşma yaptı. Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Müdürü Engin Kaban, konferansın ardından Prof. Dr. Aydemir'e plaket sundu.

