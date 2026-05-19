        Giresun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Giresun'un Espiye, Eynesil ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Giresun'un Espiye, Eynesil ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Espiye Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı, şiirler okudu.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, diğer ilgililer ve öğrencilerin katıldığı program, halk oyunları gösterilerinin ardından tamamlandı.


        - Eynesil

        Eynesil'deki tören ise İlçe Spor Salonunda gerçekleştirildi.


        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Kemal, burada yaptığı konuşmada, "Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir." dedi.

        Öğrencilerin gösteri sunduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.


        Programa, Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkanı Barış Güdük de katıldı.


        - Yağlıdere

        Yağlıdere'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        İlçe Spor Salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerin konuşma yaptığı tören, halk oyunları gösterileriyle devam etti.


        Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ve Belediye Başkanı Yaşar İbaş, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

