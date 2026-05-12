Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor

Giresun'un Doğankent ilçesinde hidroelektrik santraline iletilen suyun dolusavaktan 190 metreden tahliye edilmesiyle oluşan şelale ilgi çekiyor.



İlçede 1971'de faaliyete alınan santrale üst kottan 7,5 kilometrelik tünelle su iletimi yapılıyor. Elektrik üretiminin yapılmadığı zaman aralığında tüneldeki su dolusavakla tahliye ediliyor.



Mayıs-haziran döneminde yağış miktarı ve suyun yoğunluğuna göre dolusavakların açılmasıyla tünelden gelen su Harşit Çayı'na dökülüyor.



Doğankent-Kürtün kara yolu kenarından görülebilen şelale, Giresun ile Gümüşhane arasında seyredenlerin de dikkatini çekiyor.



Ailesiyle güzergahta yolculuk yapan Gözde Özkan, AA muhabirine, yolda ilerlerken şelaleyi gördüklerini söyledi.



Şelaleyle ilgili bilgiye sahip olmadıklarını belirten Özkan, "Ailemle birlikte bölgedeki başka bir şelaleyi görmeye gidiyorduk. Bu şelaleye denk geldik, aşırı güzel, ismini de bilmiyoruz ama kesinlikle görmeye değer." dedi.



İlçede yaşayan Ramazan Günay ise haftada iki veya üç gün şelalenin aktığını ifade etti.



Akışın genelde bahar aylarında başladığını anlatan Günay, "Yaz sezonunda su az olduğu için şelale akmaz. Şelaleye ilgi oluyor, doğanın her güzelliği her şeye değer katar." diye konuştu.

