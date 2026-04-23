        Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Güce ilçesindeki Spor Salonunda organize edilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Ali Can Uludağ, törende yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı.

        Öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, çeşitli gösteriler sahneledi.

        - Yağlıdere

        Yağlıdere ilçesindeki tören ise Spor Salonunda gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, burada yaptığı konuşmada, "23 Nisan 1920 yalnızca bir meclisinin açıldığı tarih değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, dirilişinin ve geleceğe olan sarsılmaz inancın adıdır." dedi.

        Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, gösterin ardından sona erdi.

        - Eynesil

        Eynesil ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.


        Eynesil Spor Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, 23 Nisan'ın Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Tören, öğrencilerin gösterileriyle tamamlandı.

        - Espiye


        Espiye'deki tören ise İlçe Spor Salonunda gerçekleştirildi.


        Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere, çocukların bayramını kutladı.

        Protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini teslim etti.


        Programda, öğrenciler gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
