Giresun'da 4 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi. Karadeniz Sahil Yolu'nun Bulancak şehir içi geçişi Fatoğlu Kavşağı mevkisinde Musa A. idaresindeki 34 AKR 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve beraberindeki Muammer A, Ayşe A. ve Zeynep A, Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

