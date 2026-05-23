Giresun'da amcasıyla akıntıya kapılarak kaybolan yeğenin cesedi bulundu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılan 2 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı. Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde, dün balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Ç. (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma yürütüldü. Jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görev aldığı bölgedeki çalışmalar sonucu yeğen Sedat Ç'nin cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kayıp amcanın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

