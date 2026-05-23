        Giresun Haberleri Giresun'da amcasıyla akıntıya kapılarak kaybolan yeğenin cesedi bulundu

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılan 2 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde, dün balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Ç. (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma yürütüldü.

        Jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görev aldığı bölgedeki çalışmalar sonucu yeğen Sedat Ç'nin cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulundu.

        Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kayıp amcanın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

