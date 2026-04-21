Giresun'da arı kovanlarının uzaktan takip edilebildiği yazılım geliştirildi

Giresun'da öğretmen ve öğrenciler, arı kovanlarının uzaktan takip edilebildiği yazılım geliştirdi.





Bulancak Bilim ve Sanat Merkezinde görevli öğretmen Kadir Yılmaz, AA muhabirine, öğrencilerle hazırladıkları "Arı Çobanı" adlı yazılımla, "TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Proje" yarışmalarında üçüncülük ödülü aldıklarını söyledi.





Yazılımla arıların kovanlara giriş çıkışlarının takip edildiğini, böylelikle arı kaybı verilerine ulaşılabildiğini belirten Yılmaz, "Yapay zeka destekli bir yazılım Arı Çobanı. Arı kovanlarının önüne çeşitli cihazlar yerleştirerek kovana giren ve çıkan arılar bu şekilde takip ediliyor. Gün sonunda veriye ulaşıyoruz. Böylelikle günlük kaybolan arıların sayısını belirliyoruz." dedi.





Yetiştiricilerin kovanların yanına gitmeden arıları uzaktan takip edebileceklerini anlatan proje sorumlusu Yılmaz, yazılımı geliştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.





Projede yer alan öğrencilerden Derin Çulfaz ise açıklanamayan arı ölümlerinin tespitini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.





Furkan Ay da uygulama sayesinde kovan içi ve dışında elde edilecek verilerin anında kullanıcılar tarafından aplikasyon üzerinden takip edilebileceğini belirtti.

