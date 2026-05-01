        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da bıçaklı kavgada ölen gencin cenazesi defnedildi

        Giresun'da bıçaklı kavgada ölen gencin cenazesi defnedildi

        Giresun'da bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden Utku Konak'ın (18) cenazesi toprağa verildi.

        Giriş: 01.05.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Konak için merkeze bağlı Duroğlu beldesindeki Pınarçukuru Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Öğle vaktine müteakip kılınan namazın ardından Konak'ın cenazesi aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Aksu Mahallesi'nde 28 Nisan'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada ağır yaralanan Konak, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.

        Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Konak'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.T. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!

        Benzer Haberler

        Bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi
        Bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi
        Rabia Naz'ın babası: Önemli gelişmelere dair bazı belirtiler var
        Rabia Naz'ın babası: Önemli gelişmelere dair bazı belirtiler var
        Giresun'da 18 yaşındaki genci öldüren zanlı tutuklandı
        Giresun'da 18 yaşındaki genci öldüren zanlı tutuklandı
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye 1 yıl 6 ay hap...
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye 1 yıl 6 ay hap...
        Hasbi Dede, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Hasbi Dede, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis
        Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis