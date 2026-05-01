Giresun'da bıçaklı kavgada ölen gencin cenazesi defnedildi

Giresun'da bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden Utku Konak'ın (18) cenazesi toprağa verildi.



Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Konak için merkeze bağlı Duroğlu beldesindeki Pınarçukuru Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Öğle vaktine müteakip kılınan namazın ardından Konak'ın cenazesi aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.



Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.



- Olay



Aksu Mahallesi'nde 28 Nisan'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada ağır yaralanan Konak, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.



Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Konak'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.T. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

