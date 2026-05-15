Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Giresun'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Giresun'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 18:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Giresun'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.


        Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda 14 engelli birey için temsili askerlik töreni düzenlendi. Asker kıyafeti giyen özel bireyler, yemin ederek bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.

        Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, yaptığı konuşmada, Türk ordusunun tarih boyunca vatanın bağımsızlığı ve milletin birliğinin teminatı olduğunu söyledi.

        Bugün hayatın hiçbir engelini kendine mazeret etmeyen, yüreği vatan sevgisi ve askerlik arzusuyla dolu bireylerin bu kutsal görevi temsili olarak yerine getirdiğini belirten Bayhan, "Sevgili Mehmetçiklerimizin gözlerindeki gurur dolu heyecan ve mutluluk hepimizi derinden duygulandırmaktadır." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ise temsili askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşların heyecan ve coşku ile üniformalarını giydiğini ifade ederek, Mehmetçiklerin gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini ve bundan da gurur duyduklarını kaydetti.

        Engelli bireylere sertifika ve künyelerinin verildiği törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Şebinkarahisar'da şiddetli yağış Merada otlayan hayvanlar sel sularına kapı...
        Şebinkarahisar'da şiddetli yağış Merada otlayan hayvanlar sel sularına kapı...
        Giresun merkezli 4 ilde jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        Giresun merkezli 4 ilde jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        Milyonluk cip otoparkta çürümeye terk edildi
        Milyonluk cip otoparkta çürümeye terk edildi
        Eynesil'den kısa kısa
        Eynesil'den kısa kısa
        Türkiye fındık ihracatından 4 ayda 987 milyon doları aşkın gelir sağladı
        Türkiye fındık ihracatından 4 ayda 987 milyon doları aşkın gelir sağladı