Giresun'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Giresun'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.





Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda 14 engelli birey için temsili askerlik töreni düzenlendi. Asker kıyafeti giyen özel bireyler, yemin ederek bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.



Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, yaptığı konuşmada, Türk ordusunun tarih boyunca vatanın bağımsızlığı ve milletin birliğinin teminatı olduğunu söyledi.



Bugün hayatın hiçbir engelini kendine mazeret etmeyen, yüreği vatan sevgisi ve askerlik arzusuyla dolu bireylerin bu kutsal görevi temsili olarak yerine getirdiğini belirten Bayhan, "Sevgili Mehmetçiklerimizin gözlerindeki gurur dolu heyecan ve mutluluk hepimizi derinden duygulandırmaktadır." dedi.



İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ise temsili askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşların heyecan ve coşku ile üniformalarını giydiğini ifade ederek, Mehmetçiklerin gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini ve bundan da gurur duyduklarını kaydetti.



Engelli bireylere sertifika ve künyelerinin verildiği törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

