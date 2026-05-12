GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da fındık bahçesi sahipleri ile bahçenin bakımını ve hasadını üstlenen kişiler arasındaki ortaklığı ifade eden "yarıcılık sistemi"yle süreçlerin tek elden yürütülerek verimin maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor.



Giresun Valiliğince 2024 yılında "Sürdürülebilir Tarım İçin Fındık Bakım Teknisyeni Yetiştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.



Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje çerçevesinde TEKFINDIK Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.



Çeşitli nedenlerle bahçesine düzenli bakım yapamayan üreticilere çözüm sunan kooperatif, geçen yıl 400 dönüm fındık bahçesindeki çalışma alanını bu sene 850 dönüme çıkardı.



Fındık bahçesi bulunan 23 kişi ile imzalanan uzun süreli protokoller kapsamında toplamda 64 parselde tüm üretim ve hasat süreçleri profesyonel ekiplerce yönetiliyor. Süreç, her parsele özel oluşturulan dijital kimlikler sayesinde uçtan uca izlenebilir bir yapıda sürdürülüyor.



- "Bu işi meslek olarak nitelendirmeyi amaçlıyoruz"



Proje Koordinatörü Cem Mutlu Türkseven, AA muhabirine, iş gücüne erişimde sıkıntılar yaşanabildiğini söyledi.



Bahçe bakım işinin bir meslek olarak nitelendirilmediğini belirten Türkseven, "Bu işi meslek olarak nitelendirmeyi amaçlıyoruz. 12 ay boyunca çalışan istihdam edip bahçelerimizin tüm bakım, budama, besleme, hasat işlemlerini bu personellerle beraber yapmak istiyoruz." dedi.



Türkseven, insanların köylerden uzaklaşması ve bahçelerin bölünmesi gibi nedenlerle bakım maliyetlerinin arttığına işaret ederek, "Bu bakım maliyetlerini biz en aza indirip onların bahçelerini alıp, iyi bir şekilde bakıp, onlara da hasattan pay vererek bu sistemi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.



Kooperatifin kurucu ortağı Sıla Elevli ise fındık tarımında Giresun'da öncü bir görev üstlendiklerini ifade etti.



Elevli, bu sektörde çalışan kadınların haklarının verilmesini sağladıklarını belirterek, "Kooperatifimiz dijital bir sistemle onları aslında hem eğitimli bir tarım yapma konusunda destekliyor hem de mesleki anlamda gelişmesini sağlıyor. Organik ve iyi tarım uygulamaları yapıyoruz." dedi.



Fındığın tüm aşamalarını dijital ortamda kayıt altına aldıklarını belirten Elevli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gübreleme yaptığımızda hangi tarihte hangi gübrenin kullanıldığını, organik ilaçlama yaptığımızda yine hasat döneminin hangi tarihte yapıldığını, kahverengi kokarca çalışması yapılıyorsa hangi aralıklarda yapıldığını kayıt altına alıyoruz. Yani yediğimiz fındığın aslında kooperatifle beraber nereden geldiğini izlenebilir bir şekilde 'ne yediğimizi biliyoruz' söylemini vadediyoruz."



Gıdanın güvencesini artırıp izlenebilir hat oluşturmak istediklerini kaydeden Elevli, dönüm başına alınan fındık miktarını 200-250 kilogramın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Elevli, kooperatif bünyesinde sosyal güvenceli 8 personelin çalıştığını sözlerine ekledi.

