Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da fındık üreticilerine zararlı böceklerle mücadele uyarısı yapıldı

        Giresun'da fındık üreticilerine zararlı böceklerle mücadele uyarısı yapıldı

        Giresun Valiliğince fındık üreticilerine zararlı böceklerle gerekli mücadelenin yapılması hususunda uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da fındık üreticilerine zararlı böceklerle mücadele uyarısı yapıldı

        Giresun Valiliğince fındık üreticilerine zararlı böceklerle gerekli mücadelenin yapılması hususunda uyarıda bulunuldu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte fındık bahçelerinde fındık yeşil kokarcası, kahverengi kokarca ve mayıs böceği zararlılarının çıkışlarının gözlemlenmeye başlandığı belirtildi.

        Çiftçilerin ürün kaybı yaşamamaları adına bahçelerinde düzenli kontrol yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Zararlı yoğunluğunu takip etmeleri ve teknik personel tavsiyeleri doğrultusunda gerekli mücadele yöntemlerini uygulamaları önem arz etmektedir. Ayrıca mayıs ayı içerisinde fındık kurdu ilaçlaması, yabancı ot temizliği, azot gübrelemesi ve teke böceğiyle mücadele çalışmalarının da ihmal edilmemesi gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Giresun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Giresun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Tünele giren bozayı kamerada
        Tünele giren bozayı kamerada
        Büyükşehirden Giresun'a dönüp arıcılığa başlayan çift 36 yıldır bal üretiyo...
        Büyükşehirden Giresun'a dönüp arıcılığa başlayan çift 36 yıldır bal üretiyo...
        Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: "Araba üstümde...
        Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: "Araba üstümde...
        Tünelde ayı paniği: Dakikalarca aracın önünde koştu
        Tünelde ayı paniği: Dakikalarca aracın önünde koştu
        Giresun'da hentbol heyecanı başladı
        Giresun'da hentbol heyecanı başladı