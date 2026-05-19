Giresun'da fındık üreticilerine zararlı böceklerle mücadele uyarısı yapıldı

Giresun Valiliğince fındık üreticilerine zararlı böceklerle gerekli mücadelenin yapılması hususunda uyarıda bulunuldu.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte fındık bahçelerinde fındık yeşil kokarcası, kahverengi kokarca ve mayıs böceği zararlılarının çıkışlarının gözlemlenmeye başlandığı belirtildi.



Çiftçilerin ürün kaybı yaşamamaları adına bahçelerinde düzenli kontrol yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Zararlı yoğunluğunu takip etmeleri ve teknik personel tavsiyeleri doğrultusunda gerekli mücadele yöntemlerini uygulamaları önem arz etmektedir. Ayrıca mayıs ayı içerisinde fındık kurdu ilaçlaması, yabancı ot temizliği, azot gübrelemesi ve teke böceğiyle mücadele çalışmalarının da ihmal edilmemesi gerekmektedir."



