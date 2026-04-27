        Giresun'da hafif ticari aracıyla bilerek çarptığı kişiyi ağır yaralayan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Alınca köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen E.C'ye (31), hafif ticari aracıyla bilerek çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.E.T'nin (41), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Giresun-İnişdibi kara yolunun Alınca köyü mevkisinde dün, hafif ticari aracın sürücüsü M.E.T, otomobiliyle yol kenarında bekleyen E.C'nin yanına gelerek bir süre görüştükten sonra olay yerinden ayrılmıştı.

        Bir süre sonra aracıyla aynı yere hızla gelen zanlı, yol üzerinde bekleyen E.C'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Yaralının tedavisi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Espiye'de "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi
        Espiye'de "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi
        Giresun'da hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralan...
        Giresun'da hafif ticari araç sürücüsünün bilerek çarptığı kişi ağır yaralan...
        Hafif ticari aracıyla husumetlisine çarpıp ağır yaraladı; o anlar kamerada
        Hafif ticari aracıyla husumetlisine çarpıp ağır yaraladı; o anlar kamerada
        Yangında eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi
        Yangında eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi
        Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kameraya yansıdı
        Önce konuştu, sonra çarptı: O anlar kameraya yansıdı
        Giresun'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü
        Giresun'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü