Giresun'da hafif ticari aracıyla bilerek çarptığı kişiyi ağır yaralayan sürücü tutuklandı.



Alınca köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen E.C'ye (31), hafif ticari aracıyla bilerek çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.E.T'nin (41), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



Giresun-İnişdibi kara yolunun Alınca köyü mevkisinde dün, hafif ticari aracın sürücüsü M.E.T, otomobiliyle yol kenarında bekleyen E.C'nin yanına gelerek bir süre görüştükten sonra olay yerinden ayrılmıştı.



Bir süre sonra aracıyla aynı yere hızla gelen zanlı, yol üzerinde bekleyen E.C'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Yaralının tedavisi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde devam ediyor.

