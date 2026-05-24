        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

        Giresun'da heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Giriş: 24.05.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Kovanlık beldesine bağlı Değirmenyanı Mahallesi'nde yağışların ardından heyelan meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, 11 evi tedbir amacıyla boşalttı.

        Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, yaptığı açıklamada, yörede son günlerde yağışın etkili olduğunu söyledi.

        Kalıntaş, heyelan bölgesinde gereken önlemlerin alındığını ifade ederek, "Güvenlik amaçlı AFAD ve jandarmamızla yaptığımız çalışma sonucu 11 hanemizi güvenlik amaçlı geçici olarak tahliye ettik. Tedbirlerimizi aldık, inşallah kısa sürede sorunu çözeceğiz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

